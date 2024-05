SI ROVESCIA LA BARCA MENTRE STA SUL LAGO, MUORE TERAMANO

Rientrate a Teramo dall’America, le ceneri, di Marco Ioannoni dopo 8 mesi e tanta burocrazia. Il 40enne di Miano, è annegato nel settembre scorso nell’hinterland di New York, in un parco divertimenti dove aveva trovato un lavoro temporaneo.

Il papà Mario, la madre Stella, il fratello Luigino e le sorelle Maria Lucrezia e Sipontina e l’intera comunità lo piangono. Marco come tanti della provincia teramana. si era trasferito per lavoro. Dapprima in Croazia poi Santo Domingo e poi New York. La salma è rientrata in Italia nelle scorse ore e la camera ardente è stata allestita presso la casa funeraria Petrucci a Villa Pavone fino alle ore 20. Domani i funerali alle 11 presso la chiesa del Cuore Immacolato di Maria in piazza Garibaldi.