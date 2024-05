VIDEO/ SI VOTA OGGI PER ELEGGERE IL COORDINAMENTO DELLA MACROAREA 4, SEGGI APERTI FINO ALLE 20

Al via questa mattina le votazioni per il collegio di coordinamento della Macroarea 4. Le urne saranno aperte fino alle 20 di questa sera nella sede del comitato di quartiere di San Berardo, in via Tevere, in attesa dei concittadini della Stazione, della Gammarana e dello stesso San Berardo.



Otto i candidati, ma sette gli eletti che daranno forma al futuro collegio e i due nomi piú favoriti agiranno da portavoce tra le parti.

"Il ruolo delle macroaree" ricorda Franco De Angelis, già presidente del comitato di quartiere San Berardo "sarà fondamentale per snellire i rapporti politici seguendo la linea di una democrazia partecipativa "come governo ombra" in appoggio ai tavoli politici tradizionali."

E un altro candidato, Lanfranco Core, rilancia sull'importanza dell'impegno civico per contribuire a risolvere i problemi della città.

L'appello unanime è quello di recarsi alle urne per premiare la volontà a prendersi cura del territorio e interessarsi ai cambiamenti in atto.

I risultati dello spoglio verranno comunicati in tarda serata.

Eugenia Di Giandomenico