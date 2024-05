VIDEO/ INGEGNERI MOBILITATI PER LA GIORNATA ECOLOGICA, RACCOLGONO AL PARCO FLUVIALE RIFIUTI

Gli Ordini degli Ingegneri delle quattro province abruzzesi hanno organizzato la prima edizione della “Giornata Ecologica”. A Teramo, promotrice dell’evento sarà la Commissione Giovani Ingegneri dell’Ordine teramano che ha come referenteil consigliereSerena Trigliozzi mentre la coordinatrice del progetto è Paola Di Patrizio. Il tema scelto per la giornatariguarderà principalmentela sostenibilità ambientale. Se ne discuterà passeggiandosul lungofiume Vezzolae raccogliendo rifiuti dannosi alla natura.

Per gli operatori del settore sarà un momento di riflessione da condividere con la cittadinanza anche grazieagli interventi tecnicidell’associazione Plastic Free, organizzazione di volontariato impegnata dal 2019 nel contrastare l’inquinamento da plastica,e della società Edil Canapa. Quest’ultima, in un’ottica di ecosostenibilità, ha recentemente ristrutturato la “casetta sul fiume” in via Vecchio Mattatoio. Proprio qui, sabato, alle ore 9, è previsto il punto di incontrodei partecipanti e, in una ideale comunione di forze, un collegamento in streaming con gli altri Ordini degli Ingegneriabruzzesi. La passeggiata ecologica, munitidi guanti idonei per raccogliere i rifiuti e di una borraccia d’acqua, è inziata alle ore 10.30.