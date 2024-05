FOTO-VIDEO/ SCOPERTO IL PANNELLO CHE CELEBRA "GINACCIO BARTALI" EROE DEL GIRO D'ITALIA

E' stato scoperto oggi pomeriggio in zona Aprati, in occasione del passaggio del Giro d'Italia verso l'arrivo di Prati di Tivo, un pannello nel tratto di strada in cui, nel 1935, Gino Bartali avviò l'azione che lo portò alla sua prima vittoria nel Giro d'Italia, nella tappa Porto Civitanova - L'Aquila.

Il Comune di Crognaleto ha accolto la proposta del CSI Teramo che, grazie alla sinergia instaurata con la Biblioteca regionale Delfico, ha fatto riprodurre una foto della circostanza scattata da Michele Foschi e conservata nell'archivio "Domenico Nardini” istituito presso la Biblioteca.

Il pannello è stato scoperto alla presenza delle autorità tra cui il Direttore del Giro Mauro Vegni, il Sindaco di Crognaleto Orlando Persia, il Presidente CSI Teramo Angelo De Marcellis e il Responsabile della Biblioteca regionale "Melchiorre Delfico" Dimitri Bosi.

Bartali, figura fortemente identitaria per il Paese, contribuì con il suo esempio ad ispirare, nel 1944, la nascita del CSI. Il suo ricordo caratterizzerà un tratto di strada parte integrante di un itinerario assiduamente frequentato da appassionati ciclisti.

Grande emozione è stata manifestata durante la cerimonia dal direttore del Giro d'Italia Mauro Vegni intervenuto nella commovente inaugurazione. Ascoltalo qui sotto: