ELETTO IL COMITATO DELLA MACROAREA 4 (QUARTIERI: SAN BERARDO, GAMMARANA, STAZIONE)

La Macroarea 4 ha il suo portavoce. Si tratta di Franco De Angelis eletto portavoce con 29 voti. Lanfranco Core è invece il portavoce vicario. Marcello Schillaci è il primo dei non eletti. Gli altri componenti sono: Franco Esposito, Pietro Adamoli, Luigi Teofilo, Francesco Tomassini e Armando Armaroli.

Sono quindi questi sette gli eletti che daranno forma al futuro collegio. "Il ruolo delle macroaree" ricorda Franco De Angelis, già presidente del comitato di quartiere San Berardo "sarà fondamentale per snellire i rapporti politici seguendo la linea di una democrazia partecipativa "come governo ombra" in appoggio ai tavoli politici tradizionali."