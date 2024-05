AD ISOLA DEL GRAN SASSO, UN FORTUNATO GRATTA E VINCE 100 MILA EURO

Isola del Gran Sasso fortunata o meglio uno sconosciuto fortunato ha vinto 100 mila euro giocando un Gratta e Vinci da 10 euro del concorso Super Numerissimi. Il tagliando è stato acquistato, lunedi scorso, alla tabaccheria Dondarini in via del Santuario a San Gabriele. Il vincitore ha già incassato il premio. "Non sappiamo chi sia", raccontano dalla tabaccheria come sempre accade in questi casi.