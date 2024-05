BIMBO TERAMANO MUORE A 5 ANNI, IMMENSO DOLORE IN CITTÀ

Riccardo non c’è più. Non c’è più il suo meraviglioso sorriso. Non c’è più la sua contagiosa energia. Non c’è più la sua immensa curiosità.

Riccardo aveva solo cinque anni e quella sua foto con gli occhi affamati di vita e di goia, sul manifesto funebre, è l’immagine stessa del dolore immenso che colpisce tutta la città.

Si è spento per una malattia incurabile, lasciando un vuoto enorme nelle vite di mamma Arianna e papà Stefano Clementoni, che sullo straziante manifesto funebre hanno voluto scrivere non un saluto, ma la testimonianza di un sentimento immutabile: “Eternamente tuoi, eternamente nostro, eternamente noi”.

in un attimo, la commozione per la morte del piccolo Riccardo ha fatto il giro della città, toccando le aule della Piccola Casa, la scuola materna che il bimbo frequentava, l’ospedale Mazzini, dove mamma Arianna lavora come apprezzatissima ostetrica, la Proel di Sant’Omero, dove papà Stefano lavora nella gestione dei sistemi di rete, fino alla scrivania del Sindaco D’Alberto che, a nome dell’intera città, la voluto abbracciare la famiglia del bambino: «La mia comunità è stata colpita da una tragedia. Ci stringiamo all'immenso dolore che stanno provando i genitori del piccolo Riccardo».

Infinite le testimonianze di affetto e vicinanza che, in queste ore, stanno giungendo ai genitori di Riccardo, da parte degli amici, dei conoscenti e anche di chi sente il bisogno di offrire una propria parola di vicinanza al una famiglia colpita da un dolore così grande.

Per chi volesse portare di persona il proprio abbraccio, Riccardo oggi è nella casa funeraria Petrucci di Villa Pavone.

I funerali si svolgeranno domani, lunedì 13 maggio, alle ore 15,00, nella Chiesa del Sacro Cuore di Via Pannella.