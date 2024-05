ESPLODE BOMBOLA DI VERDERAME, COLPITO IN PIENO VOLTO UN 35ENNE

Esplode all'improvviso una grossa bombola pressurizzata di verderame, che veniva trasportata da un trattore, e investe in pieno volto un 35enne. E' successo a Sant'Egidio alla Vibrata. per cause in corso di accertamento. L'uomo è in condizioni molto serie, per ferite al volto e per la presenza del solfato di rame, di cui il pesticida si compone, e che è pericoloso tanto per il suolo e le fonti d'acqua circostanti, ma i vapori del verderame sono potenzialmente dannosi per il sistema respiratorio.