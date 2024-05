I LETTORI CI SCRIVONO/ "A PROPOSITO DI COMITATO DI QUARTIERE EXTRA LARGE..."

Gentile Direttrice,

finalmente è stato costituito il "Comitato di quartiere extra large* - tanto per dire - che raggruppa 3 quartieri, quello di San Berardo, quello della Stazione e quello della Gammarana che, pur essendo sostanzialmente omogenei, sembravano non percepirsi come tali. A proposito di quest' ultimo (non per importanza), forse non tutti sanno che questo quartiere si chiama così perché il Tordino, nel tratto che costeggia Via Gammarana, era ricco di gamberi. Da cui il nome della strada: dal latino "gamberus", per assorbimento della "b" da parte della "m", si è passati a "gammarana", la cui via ha dato, poi, il nome all'intero quartiere. Dopo questa "digressione toponomastica" passiamo ad esprimere alcuni auspici: 1) sia la Stazione ferroviaria finalmente arretrata e si crei nell' area di risulta un bel parco e non so cos'altro; 2) siano, poi rifatti i rovinati marciapiedi di Via Roma sui quali tanti "malcapitati" sono caduti: 3) siano meglio curate nei 3 quartieri le aree verdi, sia quelle pubbliche che quelle private; 4) si richiedano interventi sullo "stradone" che faccia perdere a quest'"arteria" la sua asetticità (ad esempio, demolizione di vecchi edifici popolari senza ascensori e costruzione di nuovi e moderni palazzi popolari con locali ad uso commerciale); 5) "reconquista" alla Gammarana dei "territori" occupati da fabbriche che da lustri hanno cessato la loro attività. Per il momento mi fermo qui,

Cordialità

Domenico Crocetti