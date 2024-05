VIDEO- L’INCENDIO / DICHIARATA INAGIBILE LA PALAZZINA DI VIA ORTO AGRARIO, SEI FAMIGLIE SFOLLATE, IL COMUNE ORGANIZZA TRASFERIMENTI IN HOTEL

Vigili del Fuoco hanno dichiarato inagibile la palazzina di via Orto Agrario. Le sei famiglie residenti non potranno rientrare nelle loro abitazioni, ma dovranno trovare una sistemazione alternativa, dai parenti chi può o in albergo, grazie all’intervento del Comune. Il vicesindaco Stefania Di Padova, infatti, sta organizzando l’accoglienza alberghiera delle famiglie che, nel frattempo, una alla volta, accompagnate dai Vigili del Fuoco, stanno rientrando per recuperare qualche indumento. I Vigili stanno anche provvedendo alla chiusura di tutti i contatori del gas.