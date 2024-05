CROLLATA PARTE DEL TETTO DELLA PALAZZINA INCENDIATA NELLA NOTTE

È crollata una porzione di circa 130 metri quadrati del tetto in legno della palazzina di via Orto agrario, colpita questa notte da un incendio. Si conferma, intanto, che ad alimentare il rogo sono stati tutti gli arredi, suppellettili e materiali combustibili vari, che erano ammassati nei locali del sottotetto, e che hanno reso complesse le operazioni di spegnimento. I vigili del fuoco hanno lavorato con due squadre del Comando di Teramo, con un'autopompa, un'autobotte, un'autoscala e un fuoristrada con modulo antincendio. Dopo due ore e mezza, i vigili del fuoco che avevano raggiunto il tetto in legno dell'edificio a tre piani, hanno spento l'incendio, evitando la propagazione delle fiamme ai piani abitati.