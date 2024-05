FAREARTE AD ABBEY ROAD PER REGISTRARE NEL MITICO STUDIO DEI BEATLES

Gli insegnanti della scuola Farearte di Teramo appena rientrati da Londra, raccontano l'esperienza vissuta negli Abbey Road Studios.

Flavio Pistilli, Davide Di Giuseppe e Gianluca D'Angelo insieme al bassista Simone Sulpizi, hanno registrato sei brani nello studio 3 di Abbey Road:

- quattro brani scritti da Greta Aloisi di cui 2 cantati da lei e 2 interpretati dal noto performer inglese Steve Balsamo che ricordiamo aver rivestito il ruolo di Gesù in Jesus Christ Superstar nel 1996;

- due cover, "Come Together" dei Beatles e "Valerie" di Amy Winehouse, riarrangiate da Flavio Pistilli e interpretate da Nicoletta Dale, scelte perché in origine registrate proprio nello stesso studio utilizzato dai musicisti teramani.

La registrazione è stata curata dal sound engineer Paul Pritchard, membro del team di Abbey Road dal 2009 che ha lavorato con artisti del calibro di Sting, Paul McCartney, Elton John e Robbie Williams.

L'esperienza è stata definita indimenticabile dai maestri di Farearte che prima di iniziare a lavorare sono stati guidati dalla gentile Marta Di Nozzi in una visita all'interno dei 3 studi costruiti dalla EMI nel 1931.

Lo Studio 1, il più grande, all'interno del quale ancora oggi vengono registrare le colonne sonore delle produzioni Marvel, Amazon Prime e Netflix.

Lo studio 2, al momento della visita occupato da un'orchestra intenta ad accordare gli strumenti.

Lo studio 3 con all'interno il pianoforte utilizzato da John Lennon su cui sono ancora evidenti le bruciature delle sue sigarette.

Sulle pareti dei corridoi che collegano i vari ambienti le foto dei più grandi artisti della musica che hanno fatto vibrare l'aria di questo tempio :The Beatles, Pink Floyd, The Police, Queen, U2, Muse, Oasis, Coldplay, Amy Winehouse, Dua Lipa e tanti altri.

Anche alcuni artisti italiani hanno portato la loro arte all'interno di Abbey Road Studios come Ennio Morricone, Elisa, Enrico Ruggieri, Cesare Cremonini, e Francesco Gabbani.

È stata un'opportunità unica quella di lavorare in un luogo così prestigioso e ricco di storia musicale e per questo i maestri di farearte ringraziano Greta Aloisi che li ha scelti per questo suo lavoro.

Ora non ci resta che attendere l'uscita dei brani registrati.