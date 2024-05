INCENDIO DI VIA ORTO AGRARIO / TRE DELLE FAMIGLIE SARANNO OSPITATE IN UNA STRUTTURA ALTERNATIVA

La notte scorsa un incendio ha interessato una palazzina con cinque abitazioni in via Orto Agrario, dove le fiamme, che si sono sviluppate nel sottotetto, hanno distrutto il tetto dell’immobile e costretto i residenti ad abbandonare le proprie abitazioni.

L’amministrazione comunale, con il vicesindaco Stefania Di Padova giunta immediatamente sul posto insieme ai Vigili del Fuoco e alle forze dell’ordine, raggiunta questa mattina anche dal Sindaco Gianguido D’Alberto, si è immediatamente attivata per dare assistenza alle famiglie interessate che, ieri notte, sono state ospitate temporaneamente all’hotel Gran Sasso a carico del Comune.

“Come Amministrazione siamo vicini ai nostri cittadini in questo difficile momento – sottolineano i due amministratori – e ci siamo immediatamente attivati per trovare alle famiglie interessate una sistemazione provvisoria. Ieri sera abbiamo trovato la disponibilità di alcune camere all’hotel Gran Sasso e già da stasera, in attesa che i vigili del fuoco rimettano l’apposito verbale e che venga dunque emessa, sulle risultanze degli accertamenti, un’ordinanza di inagibilità parziale o totale dell’immobile, le tre famiglie che non hanno la possibilità di una sistemazione alternativa saranno ospitate per i primissimi giorni, in emergenza, in un’idonea struttura ricettiva. Ci auguriamo che possano rientrare quanto prima nelle proprie abitazioni e continueremo a monitorare costantemente la situazione”

nota del Comune di Teramo