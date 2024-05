DROGA / MAXIOPERAZIONE NELLA NOTTE TERAMANA: ARRESTI E DENUNCE

Dalle prime ore di questa mattina , a Teramo e Jesolo (VE), i Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Teramo, coadiuvati da militari delle rispettive Stazioni competenti, dall’elicottero del 5° NEC di Pescara e da due unità cinofile del Nucleo Cinofili Carabinieri di Chieti, stanno eseguendo 15 misure cautelari personali – di cui n. 11 di custodia cautelare in carcere e n. 4 di sottoposizione agli arresti domiciliari – emesse, contestualmente, dal GIP presso il Tribunale di Teramo (n.14) e dal GIP presso il Tribunale dei Minorenni de L’Aquila (n.1), per il reato di concorso in detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’operazione denominata “Quei bravi ragazzi” ha stroncato una fiorente attività di spaccio i cui clienti erano in gran parte minori degli anni 18 abitanti a Teramo e nei paesi vicini.

I particolari dell’operazione saranno rese note nel corso di una conferenza stampa che sarà tenuta dai Magistrati e dai Carabinieri presso il locale Comando Provinciale alle ore 11.00.