LA FESTA DELL'AGRICOLTURA E' STATA UN GRANDE SUCCESSO, VOLPE: «GRAZIE A TUTTI QUELLI CHE HANNO CREDUTO NEL NOSTRO PROGETTO»

La festa dell’agricoltura di Villa Vomano è stata un grande successo. Di partecipazione e di entusiasmo. Migliaia di persone, nel fine settimana, si sono ritrovate per celebrare festosamente il mondo delle tradizioni più vere. E passata la festa, è arrivato il momento dei ringraziamenti.

“A cominciare da tutti i componenti del direttivo dell’associazione Vomano Fiere - commenta con orgoglio il presidente Fabrizio Volpe - per arrivare a tutti gli amici che hanno aiutato nei vari stand presenti in fiera, nonostante ognuno avesse i propri impegni, tutti hanno collaborato alla ruscita della manifestazione”.

Un ringraziamento particolare, poi, va “…al presidente del gal Gran Sasso Laga, Carlo Matone e tutta l’amministrazione dello stesso Gal, perché hanno compartecipato all’evento, condividendo il nostro progetto - continua Volpe - così come l’hanno condiviso tutti gli espositori presenti nei due giorni, ai quali va il nostro ringraziamento, e mi piace soprattutto sottolineare la presenza delle aziende agricole, che hanno portato in esposizione i loro animali per dare forma alla stalla presente in fiera, ma anche tutte le aziende e società di venditori di macchine agricole”.

Un bilancio, dunque, assolutamente positivo,

“Come presidente, sono soddisfattissimo, sia per quello che riguarda l’affluenza, sia per la sincera partecipazione dei residenti di Villa Vomano e di Sardinara - conclude Fabrizio Volpe - a tal proposito, vista la rinascita del Comitato di frazione di Villa Vomano e Sardinara, voglio inviare il più grande in bocca al lupo a chi si è messo avanti per una futura frazione piu unita”.