PINETO OTTIENE LA 21ESIMA BANDIERA BLU DELLA FEE

Pineto conquista la sua 21esima Bandiera Blu della Fee, (Foundation for Environmental Education, Fondazione per l'educazione ambientale). L’ambito vessillo è stato consegnato oggi (14 maggio 2024) nel corso di una cerimonia che si è svolta a Roma nella Sala Convegni del CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche). A ritirarlo il Commissario Straordinario del Comune di Pineto, Roberta Di Silvestro alla presenza di tanti altri amministratori pubblici provenienti da tutta Italia e del Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare Nello Musumeci. Le Bandiere Blu, alla 38esima edizione mondiale, sono attribuite ogni anno dalla Fee, ong internazionale, basandosi sui prelievi delle Arpa, le agenzie ambientali delle Regioni, e vengono assegnate a località che garantiscono buoni livelli nella qualità delle acque di balneazione, nei servizi offerti, nella pulizia delle spiagge e degli approdi turistici, con risvolti significativi sulla gestione del territorio, l’educazione ambientale e la valorizzazione del turismo sostenibile.

Complessivamente le località abruzzesi che hanno attenuto la Bandiera Blu 2024 sono 15, oltre Pineto: Alba Adriatica, Pescara, Fossacesia, San Salvo, Vasto, Giulianova, Roseto degli Abruzzi, Silvi, Tortoreto, Francavilla al Mare, Martinsicuro, Ortona e per le acque dolci di Villalago, Scanno. Il conferimento della 21esima Bandiera Blu si aggiunge ad altri importanti e prestigiosi riconoscimenti per Pineto come la Bandiera Verde dei pediatri, la bandiera verde dell’agricoltura della Cia, le Quattro Vele di Legambiente, i quattro bike smile della FIAB per i comuni ciclabili e la certificazione europea sulle migliori pratiche di gestione ambientale nel settore turistico (l’Emas, Eco-Management and Audit Scheme).

“Pineto è una cittadina che da sempre ha a cuore la salvaguardia ambientale – dichiara il Commissario Di Silvestro – la riconferma della Bandiera Blu è una notizia che riempie di orgoglio tutta la comunità che in questi mesi ho l’onore di rappresentare. Un riconoscimento ancor più importante tenendo conto che sul territorio c’è anche un’Area Marina Protetta che si distingue per le politiche che favoriscono la sostenibilità e la tutela dell’ambiente. Questo riconoscimento per Pineto e per la costa teramana in generale rappresenta anche un volano per il turismo. Un plauso va a tutta la comunità pinetese, agli operatori economici, ai balneatori e agli albergatori e all’Area Marina Protetta Torre del Cerrano per l’importante lavoro di valorizzazione e promozione che svolgono, oltre agli uffici comunali per il grande impegno”.