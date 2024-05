INCENDIO DELLA PALAZZINA IN VIA ORTO AGRARIO, IL CORTO CIRCUITO E' PARTITO DA UN ELETTRODOMESTICO IN SOFFITTA: DANNI PER 100 MILA EURO

Danni superiori ai 100.000 euro, sono quelli causati dall'incendio alla palazzina di tre piani in via Orto Agrario. Secondo il primo accertamento l'incendio sarebbe da ricondurre al corto circuito di un elettrodomestico che si trovava nel sottotetto e che era collegato alla rete elettrica. Come noto, nel rogo è crollato una parte di tetto rischiando di sorprendere nel sonno 5 famiglie. I vigili del fuoco hanno rimesso la relazione tecnica su quanto avvenuto agli uffici comunali che ora dovranno valutare gli interventi da effettuare. Bisognerà verificare la stabilità del solaio dell'ultimo piano e sarà necessario un sopralluogo degli uffici tecnici nelle prossime ore. Una porzione di circa 130 metri quadrati del tetto in legno è crollata. Tutti gli appartamenti sono stati evacuati e l'immobile è stato dichiarato non praticabile.