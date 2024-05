L'ESTATE COMINCIA BENE, CON LA PROVINCIA DI TERAMO STAR INDISCUSSA PER LA BANDIERA BLU

A livello abruzzese è ancora la costa teramana a detenere il primato del maggior numero di spiagge che possono vantare acque di balneazione eccellenti, nel rispetto dell'ambiente e offrendo servizi di qualità. In provincia di Teramo, infatti, la Bandiera blu è stata confermata a ben sette Comuni: si tratta di Martinsicuro (compresa la spiaggia di Villa Rosa), Alba Adriatica (Spiaggia d'Argento), Tortoreto (Spiaggia del Sole), Giulianova (lungomare Zara e lungomare Spalato), Roseto degli Abruzzi (intero litorale), Pineto (Villa Fumosa, Corfù, Torre Cerrano, S. Maria a Valle Sud, S. Maria a Valle Nord, Pineto Centro, Pineta Catucci - Lungomare dei Pini) e Silvi (arenile sud e lungomare centrale). Scendendo verso sud, per il quarto anno consecutivo la Bandiera blu è stata confermata anche a Pescara (riviera nord, centro e riviera sud); praticamente, tutto il lungomare. Anche Chieti fa incetta di "bandiere": oltre alla new entry Ortona (premiata dalla Fee per il Lido Saraceni e i Ripari di Giobbe), nella lista delle spiagge pulite ed eco-friendly ci sono ancora Francavilla al Mare (Piazza Adriatico e Piazza Sirena), la Marina di Fossacesia, Vasto (Vignola/San Nicola, Punta Penna e San Tommaso), e San Salvo (San Salvo Marina). Anche la provincia dell'Aquila mantiene le sue bandiere, grazie alla Spiaggetta di Villalago e a quella di Scanno (località Acquevive e Parco dei Salici).