MAXI SPACCIO DI DROGA, ECCO TUTTI I NOMI DEGLI ARRESTATI

Sono questi gli undici destinatari di ordinanze di custodia cautelare nell'ambito dell'operazione Bravi ragazzi dell'operazione dei csrabinieri di Teramo: si tratta di Mounsiff Lagmiri, 23 anni, marocchino, residente a Mosciano, arrestato a Rovigo; Hamza Laaquini, marocchino, 26 anni ; Ibrahim Ijambu, gambiano, 27 anni; Danilo Campanella, 19 anni; Manuel Cerino, 25 anni; Giuseppe Andrea Ferrajolo, 20 anni; Mattia Fiori, 21 anni; Giovanni Capriotti, 22 anni; Matteo Firmani, 24 anni, e Alessia Collalti, 20 anni. Per questi ultimi due sono stati disposti gli arresti domiciliari. Il 17enne è stato portato in una comunità per minorenni. I primi interrogatori di garanzia sono in programma a partire da questa mattina in carcere.

Come spiegato ieri dagli investigatori, lo spaccio di hascisc era nelle mani di minorenni: il mercato della droga era nelle mani dei giovanissimi e si concentrava nella piazzetta del Sole, nel lungofiume Vezzola, tra piazza Garibaldi e i giardini di piazza Nassyria, nel piazzale San Francesco.