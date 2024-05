A SORPRESA ARRIVA UN’ANTENNA DA 22METRI, MA NESSUNO LO SAPEVA…NEANCHE L’ASSESSORA RESIDENTE

Immaginate di trovarvi con un’antenna di 22 metri davanti casa. Immaginate di trovarvi, senza che nessuno ne sapesse nulla, con un ripetitore 5G della Vodafone proprio in giardino. Immaginate di chiedere spiegazioni all’assessora vostra vicina di casa, e sentirvi rispondere che non ne sa nulla.

Se avete immaginato tutto questo, siete a Putignano, dove sta nascendo in queste ore una mega antenna per la rete 5G, della quale nessuno sapeva nulla. In realtà, il Comune ne sapeva qualcosa, visto che con il silenzio - assenso ha concesso l’autorizzazione, dovuta perché si tratterebbe di un terreno privato, ma la sostanza non cambia: i cittadini non ne sapevano nulla. Neanche l’assessora Ciammariconi, che vive proprio lì. Ieri sera, assemblea dei cittadini (con la stessa assessora e il collega Di Bonaventura) e oggi incontro in Comune, per cercare di fermare i lavori. Che intanto continuano.