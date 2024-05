VIDEO / RINASCE L’ANTICA TORRE TRIANGOLARE DI MONTEGUALTIERI

Riapre al pubblico la Torre triangolare di Montegualtieri. Sabato 18 maggio alle ore 15:30 tornerà fruibile al pubblico uno dei monumenti simbolo del panorama teramano e abruzzese, grazie alla triplice collaborazione tra l'amministrazione del Comune di Cermignano, l'associazione Pro-Monte e al Commissario dell'ex Comunitá Montana, Iginio Sorbino.

"La torre risalente al XII secolo" illustra il sindaco Febo Di Berardo "rappresenta un unicum per l'intero territorio. L'iter del recupero è stato lungo e non privo di complessità, ma l'impegno e la dedizione premiano in tutte le occasioni."

I primi lavori di restauro, infatti, iniziano negli anni '70 e continuano nei successivi, protraendo l'effettivo ripristino solo oggi nel 2024.

Ripercorrendo aneddoti degli abitanti, gli attori della ristrutturazioni ricordano che "la fortificazione non è stata aperta al pubblico almeno per i passati ottantanni", ma la chiusura si deve anche al fatto che la costruzione è stata fino adesso di proprietà del Marchese De Sterlich.

"Insieme al commissario Igino Sorbino"continua il sindaco di Cermignano "si sta lavorando affinchè la torre rientri nel patrimonio regionale d'Abruzzo".

Ed proprio grazie ai fondi della Regione che l'opera è stata finanziata, aggiunge lo stesso commissario.

Intanto, la visita alla fortificazione è stata già inserita all'interno dell'itinerario turistico-religioso della Valle delle Abbazie, come ricorda il presidente dell'Associazione Pro-Monte Carlo Matriciani.

"Il nostro obiettivo è quello di permettere non solo alla cittadinanza locale, ma anche ai visitatori italiani di passaggio nel nostro territorio di godere delle bellezze storico-artistiche presenti.

La torre medievale, dai suoi 18 metri di altezza, scopre l'ampio orizzonte della valle del Vomano che si estende dalla montagna al mare.

La promozione di un territorio passa sempre attraverso la sua storia."

A conclusione dell'evento, i presenti saranno allietati da buffet e accompagnamento misicale.

EUGENIA DI GIANDOMENICO

ASCOLTA LE INTERVISTE