VIDEO / “BUONGIORNO CERAMICA”, A CASTELLI UN TRIBUTO FESTOSO ALL’ARTE

"BUONGIORNO CERAMICA", A CASTELLI UN TRIBUTO FESTOSO ALL'ARTE

Il 18 e il 19 maggio Castelli, unica tappa abruzzese dei quaranta borghi di antica tradizione ceramista, si sveglia salutando la cittadinanza con "Buongiorno Ceramica!".

L'iniziativa nazionale promossa dall'associazione italiana Città delle ceramiche torna anche quest'anno con l'appuntamento fisso che offre ad appassionati e non l'occasione, per un intero fine settimana, di immergersi alla scoperta della tradizione plurisecolare che ha reso il borgo di Castelli famoso in tutto il mondo.

"Un programma ricchissimo di eventi" lo descrive il sindaco Rinaldo Seca, ricordando tra gli appuntamenti piú interessanti la presentazione del catalogo su Carlantonio Grue, il personaggio piú illustre nel panorama storico-artistico della ceramica di Castelli.

"Ad accompagnare gli ospiti sulle strade della ceramica" aggiunge "saranno gli alunni delle Medie che, preparati Ciceroni per due giorni, animeranno il paese guidandoli alla scoperta dei luoghi e monumenti principali del borgo. Sarà possibile, inoltre, visitare il Museo delle Ceramiche e il Liceo Artistico Grue e partecipare ai laboratori curati direttamente dai "mastri" artigiani."

E proprio all'interno delle botteghe si inserisce la novità 2024: "Lu rembezze" ossia un percorso degustativo che per tappe offrirà l'assaggio dei principali prodotti della tradizionale merenda del ceramista.

EUGENIA DI GIANDOMENICO

