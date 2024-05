BAMBINO FERITO IN UN TAMPONAMENTO A CATENA SUL LOTTO ZERO

Tamponamento a catena sul Lotto Zero alle porte di Teramo, sono quattro le auto coinvolte, con un bilancio, anche se l'intervento è ancora in corso, di cinque persone che risulterebbero ferite. Tra loro, anche un bambino, che sarebbe stato trasportato con urgenza al Mazzini, dove è stato ricoverato in osservazione. Sul posto, per ricostruire la dinamica dell'incidente, la Polizia Stradale, mentre i Vigili del Fuoco stanno lavorando sulle auto coinvolte. Per i soccorsi, sono intervenute le ambulanze della Croce Bianca e del 118. L'incidente è avvenuto alle 19.