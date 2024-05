ATTENZIONE / CHIUDE PER TRE GIORNI IL LOTTO ZERO

Come se non bastassero gli infiniti cantieri autostradali, adesso arrivano anche quelli sul Lotto zero, che sarà CHIUSO al traffico, in entrambi i sensi di marcia, dalle 22 di oggi, venerdì 17 maggio, fino alle 5 di lunedì mattina, 20 maggio.

Tutto il week end, praticamente, con la chiusura del tratto che va dalla Cona alla rotonda della Gammarana (e viceversa). La chiusura è dovuta ai lavori per la sistemazione dei giunti sull’intera carreggiata.