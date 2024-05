LA LINEA GUSTAV DIVENTA UN PERCORSO CICLABILE, INAUGURATI OGGI I PRIMI 200 km

Il 18 maggio di ottant'anni fa la Linea Gustav - linea realizzata dai Tedeschi - venne espugnata consentendo l'avanzata delle truppe alleate. Da linea fortificata e di guerra diventa oggi protagonista di una nuova occasione di scoperta del territorio e delle sue storie, grazie al progetto di un percorso all'insegna del cicloturismo e dei cammini. Un tracciato quindi che dalla costa va verso l'interno - avendo come riferimento la città di Ortona - e poi torna vista mare, ispirato ai luoghi storici della Linea Gustav. Da percorrere con Mtb o Gravel, suddividendo la traccia in più giorni. L’itinerario richiede abilità nella conduzione della bicicletta, in particolare nei punti sterrati che si incontrano.

Oggi l'inaugurazione del percorso con i primi 200 chilometri, dunque, in occasione di Art, Bike & Run + Wine, evento inaugurato oggi e che prosegue fino a domenica a Fossacesia Marina, lungo la Via Verde della Costa dei Trabocchi.

Per l'occasione, ci saranno due pedalate che partono da luoghi simbolo della Seconda Guerra Mondiale, il Cimitero di Guerra Moro River (Ortona) e il Cimitero di Guerra Sangro River, per incontrarsi al Villaggio art, Bike & Run a Fossacesia Marina.

«Il progetto della Linea Gustav è un'idea contemporanea e affronta temi che stiamo vivendo tutti, sebbene in maniera diversa. Da luoghi di guerra li trasformiamo dunque in luoghi di vita, di pace»nel commento di Roberto Di Vincenzo, presidente del Gal Costa dei Trabocchi. Il progetto nasce da un protocollo d'intesa tra Gal Costa dei Trabocchi, Gal Maiella Verde e Parco

Nazionale della Maiella con il supporto della Camera di Commercio di Chieti-Pescara.