INVESTITO DA UNA FIAMMATA AL VOLTO, GRAVE OPERAIO TERAMANO DI 50ANNI

È stato investito all’improvviso da una fiammata, che l’ha raggiunto al volto, procurandogli ustioni gravi. Vittima dell’ennesimo incidente sul lavoro, un operaio di 50 anni della Aran Cucine di Casoli di Atri. Mentre stava lavorando, in uno dei reparti del grande complesso industriale, l’uomo è stato colpito dalla fiammata, sprigionatasi da un macchinario, sulle cause della quale stanno indagando i Carabinieri e i funzionari della Medicina del Lavoro. Subito soccorso dai colleghi, l’uomo è stato poi medicato sul posto dagli uomini del 118, che l’hanno poi portato al Mazzini, dove adesso è ricoverato, ma non si esclude che possa essere trasferito nel reparto grandi ustionati di un altro ospedale, vista la gravità delle conseguenze della fiammata.