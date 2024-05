VIDEO/ LE FRECCE TRICOLORI INCANTANO L'ABRUZZO DURANTE LE PROVE A GIULIANOVA, DOMANI ATTESE 100 MILA PERSONE

È un uccello? È un aereo? È Superman? No, sono le Frecce Tricolori che si preparano a solcare i cieli sopra il mare di Giulianova domani, domenica 19 maggio.

Lo spettacolo mozzafiato dell'Aeronautica Militare avrà inizio alle 14:30 con una serie di esibizioni aeree di squadre e velivoli, che prepareranno l'etere a essere dipinto dei colori della bandiera nazionale dalle scie di fumo lasciate, come pennellate vaporose, dalle sinuose manovre acrobatiche dei piloti piú esperti del cielo italiano.

Tantissimi i curiosi ad invadere già oggi il lungomare del lido giuliese per non perdere le prove generali che hanno increspato di bianco le nuvole.

Tra gli spettatori c'è chi, venuto da lontano, ha scelto di non perdersi neanche un momento del meraviglioso show aereo, e chi ha preferito approfittare del pomeriggio di vigilia per studiare il posto piú adatto a cogliere al volo scatti impressionanti. E la posizione migliore per godere dello spettacolo sembra trovarsi all'altezza del Caprice, uno degli storici stabilimenti della marina giuliese.

E il Comune di Giulianova è piú che pronto ad ospitare la frotta di ammiratori accorsi da tutta Italia per il mirabolante manifestazione, a discapito di chi vociferava "hanno bloccato una città per un flop."

Le Frecce Tricolori, stelle verdibiancorosse del cielo, con i loro strabilianti voli non deludono mai. Ed oltre che ad essere un'attrazione insuperabile, fungono da promozione al servizio aeronautico.

Ed è proprio a terra che i militari attendono gli interessati perchè attraverso similatori e informazioni varie possano sentire anche loro sulla pelle le emozioni che l'Aeronautica Militare regala a chi la sceglie come percorso di vita.

Eugenia Di Giandomenico