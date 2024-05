VIDEO-FOTO / L’INCENDIO ALLA SAN GIUSEPPE È L’ENNESIMA VANDALATA AI DANNI DELLA SCUOLA DEI PROGETTI ANNUNCIATI E RI-ANNUNCIATI

È l’ennesima vandalata ai danni della San Giuseppe, l’incendio che si è sviluppato oggi pomeriggio e che, grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco, è stato subito domato. I vandali, che già una volta erano stati sorpresi a fare scempio dell’edificio, peraltro inagibile, sono entrati scavalcando il muretto con una vecchia sedia, presa probabilmente i qualche aula. Una volta dentro, hanno appiccato il fumo ad alcuni libri e quaderni al secondo piano. Scongiurati danni e rischi maggiori, resta il fatto che - nonostante le centinaia di annunci dell’amministrazione - quella vecchia scuola è abbandonata da anni, un relitto urbano in pieno centro, a pochi metri dalla piazza principale, divenuto méta preferita dei vandali in cerca di distruzione facile. Senza controllo. L’unica soluzione è avviare, una volta per tutte, quell’annunciato, e ri-annunciato, e annunciato un’altrq volta progetto di ristrutturazione. Sperando che non la distruggano prima.

E.D.G.