VIDEO-FOTO/ GLI ALPINI INAUGURANO UN PARCO INTITOLATO AI REPARTI DI RUSSIA, DOMATTINA CORTEO IN CENTRO CON GEMELLAGGIO

Gli alpini rientrano a Teramo nella nuova sede e un corteo di penne nere domani sfilerà per la Città. Inaugurato nel pomeriggio, in via Cavour, davanti alla “baita”, il monumento in memoria delle imprese dei militari. Ogni giorno alle 18 la campana sulla pietra che ricorda i 128 eroi della battaglia di Selenyi Jar, dei quali "ci rimane solo il nome" suonerà perchè non vengano mai dimenticati.

Le loro orme sopravvivono e i passi di chi ancora oggi indossa la divisa incalzano piú che mai, prestando un servizio insostituibile per l'intera comunità.

L'amministrazione comunale di Teramo ha sostenuto fortemente l'iniziativa promossa dai volontari di Tonino Di Carlo, che è anche un riconoscimento da parte di tutta la comunità per l'attività che quotidianamente per conto della solidarietà, della protezione, della cura e del volontario. Un'attività di cui, fortunatamente, non ci resta solo il nome ma si contano e si raccontano i fatti.