LA MACROAREA 4 SI SFALDA / LA GAMMARANA: “NOI NON NE VOGLIAMO FARE PARTE”

Lo storico comitato di quartiere della Gammarana, rinominato l'estate scorsa rieleggendo il nuovo presidente e il direttivo con la partecipazione dei residenti, vuole comunicare alla cittadinanza che non farà parte del nuovo comitato macro area 4 che comprende Gammarana, S Berardo e Sacro Cuore.I motivi sono molteplici. In primis non ci sentiamo di far parte di un sistema rappresentativo impostoci dall'alto e senza aver tenuto conto della volontà dei vecchi comitati di voler inglobarsi ad altri quartieri perdendo così le sue radici popolari e territoriali. Non ci sentiamo di voler far parte di un sistema verticistico dove i rappresentanti dovrebbero riportare le istanze di circa un 15 mila persone avendo un piccolo direttivo tra l'altro di gente a molti sconosciuta . Impossibile accontentare tante persone e rappresentarle al meglio. Preferiamo le care vecchie assemblee di quartiere e confrontarci e autorappresentarci come singolo quartiere senza dover poi avere il benestare di nessuno. I problemi del nostro quartiere li possiamo risolvere assieme alla partecipazione attiva che verrebbe meno secondo noi qualora si mischiassero troppe vertenze. Salutiamo la neonata Macroarea ma non rappresenta il nostro modus operandi. Preferiamo risolvere i problemi alla vecchia maniera sapendo che la democrazia è partecipazione e nelle Macroaree vediamo far parte pochi volti nuovi e molti vecchi.

il Comitato Gammarana