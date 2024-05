LA DENUNCIA / “SINDACO, VENGA A VIVERE A SPIANO, COSÌ ANCHE I NOSTRI BAMBINI AVRANNO UN PARCO COME QUELLI DEL SUO QUARTIERE”

Carissimo signor Sindaco di Teramo, vorremmo invitarla a prendere casa a Spiano, nella nostra frazione, in modo che anche i nostri bambini possano avere un parco giochi come quello del quale godono i suoi vicini.

Siamo stati a Villa Mosca e non lontano da casa sua, e da quella del consigliere regionale Cavallari, c’è un bel parco giochi, tenuto benissimo. Questo

A Spiano, invece, il parco giochi è ridotto così

certo, forse siamo troppi pochi e troppo poco importanti, per meritarci anche noi un parco giochi bello, quindi abbiamo pensato di invitarla a prendere casa qui a Spiano… verrà ? Va bene anche se si trasferisce qui Cavallari, o magari potreste venire tutti e due no?

Un papà di Spiano