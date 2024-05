SVALIGIATA NELLA NOTTE LA PASTICCERIA DEI BOMBOLONI FAMOSI

Svaligiata la pasticceria dei bomboloni mitici. Nella notte, i ladri si sono introdotti nella pasticceria Quattro Stelle di Tortoreto, in via Trieste, rubando tutto il fondo cassa, circa 1000 euro. I ladri hanno agito indisturbati, scegliendo la notte che precede la chiusura settimanale, ovvero quella tra mercoledì e giovedì, ma della cosa si è diffusa la notizia solo nei giorni successivi. Benché abbia recentemente cambiato gestione, la pasticceria Quattro Stelle è conosciutissima dai residenti e dai turisti, proprio per la bontà dei bomboloni, per acquistare i quali si creano a volte lunghe file all’esterno del locale.