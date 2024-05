IL BAGNO DEL BAR È OCCUPATO, DONNA URLA, PICCHIA IL TITOLARE, AGGREDISCE LA BARISTA E POI SPRUZZA PEPERONCINO SU TUTTI

Va su tutte le furie per un bagno occupato al bar, si scaglia prima contro la porta, poi schiaffeggia il titolare, quindi scatena una quasi rissa con la barista, che però riesce a bloccarla e, mentre l’accompagnano fuori dal locale, spruzza spray al peperoncino negli occhi degli stessi titolare e barista.È successo tutto in un bar di Giulianova, dove una donna, che poi i Carabinieri accerteranno essere un’ucraina, è entrata chiedendo di andare in bagno. Quando le hanno detto, però, che avrebbe dovuto attendere perché era occupato, si è lanciata verso la porta e ha cominciato a colpirla con pugni, fino all’intervento del titolare e alla successiva sceneggiata.