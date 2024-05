VIDEO-FOTO/ RADUNO DEGLI ALPINI, OGGI IL GRAN FINALE CON LA SFILATA E IL GEMELLAGGIO CON L'UMBRIA

Scende oggi il sipario sulla tre giorni dedicata agli alpini in città. E' stata una giornata da ricordare per gli alpini arrivati in città da tutta la regione e da tante parti d'Italia. Il momento più atteso è stato lo storico ritorno a distanza di 28 anni alla caserma Grue (attuale sede del comando provinciale dei vigili del fuoco), dove fino al 1996 era ospitata la 61esima compagnia alpini. L'ammassamento nel piazzale della struttura di via Diaz ha preceduto l'alzabandiera, la deposizione di una corona al monumento presente in caserma e l'inizio di una sfilata arrivata in piazza Martiri della Libertà, dove è stato sancito il gemellaggio tra il gruppo Ana di Teramo e quello dell'Umbria.