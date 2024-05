VIDEO-FOTO/ GRAN RADUNO DELLE FIAT CINQUECENTO CHE HANNO INVASO PIAZZA MARTIRI

Oggi a Teramo, in piazza Martiri è tornato il gran meeting Fiat 500 dedicato, come ogni anno, alla memoria di "Vinicio Scipioni" storico organizzatore dal 1997 dei raduni di Fiat 500.

Le "vecchie signore" della strada sono partite da Teramo e hanno raggiunto la frazione di S. Croce a Favale, per poi pranzare al Parco dei Piceni.

I cinquini sono arrivati da Roma, Aquila (Fiat 500 club Italia e team Federico Martinelli), Ascoli, Campobasso, S. Severino Marche, Pescara, un bel momento di condivisione tra gli appassionati.

Disegnata da Dante Giacosa nel 1954, la cinquecento "mise in moto l'Italia perché era un mezzo di trasporto economico e pratico, straordinario successo commerciale.

Oggi le utilitarie sono 380mila, di cui 20mila all'estero e rappresentano un pezzo della storia italiana, un'autentica icona dello stile italiano nel mondo. Il direttivo del club 500 Luca Brandiferro (presidente), Danilo Ortoni (vicepresidente) e Pietro D'Abbondanza ( tesoriere), ringraziano tutti gli sponsor che hanno collaborato in un grande lavoro di sinergia e supporto.