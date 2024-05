FOTO-VIDEO/ IL GRANDE SHOW DELLE FRECCE TRICOLORI HANNO INCANTATO LA CITTA' DI GIULIANOVA: UNO SPETTACOLO SEGUITO DA OLTRE 100 MILA PERSONE

La pioggia non ha fermato la folla di appassionati e curiosi accorsi da ogni parte della Regione per assistere all'emozionante spettacolo del sorvolo delle Frecce Tricolori sul lungomare di Giulianova. Oltre 100 mila le persone presenti sul lungomare ma anche negli hotel aperti in anticipo per l'occasione che ha fatto registrare il tutto esaurito.

Tantissima gente si è riversata lungo l'arenile fino al molo nord. Come da programma ufficiale, alle 14.30 ci sono stati i sorvoli di quattro velivoli dell'Aeroclub Picenum. Poi spazio agli elicotteri in assetto da recupero naufraghi del 15esimo stormo dell'Aeronautica militare, che hanno esposto la bandiera italiana e della Guardia costiera. Fra loro, il lancio di un paracadutista in mare con relativo recupero. A seguire ci sono state le esibizioni acrobatiche, a partire da quelle del campione Andrea Pesenato. Infine il momento più atteso: sul cielo di Giulianova sono giunte da ovest, provenienti dall'aeroporto di Pescara, le Frecce Tricolori, che hanno effettuato in aria le acrobazie e che hanno reso famosa in tutto il mondo la pattuglia acrobatica nazionale dell'Aeronautica militare.

Molto soddisfatto il sindaco Jwan Costantini con l'assessore Marco Di Carlo e tutta la Giunta al completo presente in spiaggia. Tutto intorno gli eventi collegati, dal villaggio tricolore con simulatori, musica, artisti di strada e street food, fino ai mercatini. Grande successo anche per l'Aperitivo tricolore che si poteva assaporare tra via Nazario Sauro, via Orsini e lungomare Zara.

Qualche problema si è registrato in uscita dal lungomare per il grande afflusso di auto che dovevano arrivare sulla nazionale. Ma anche questo è normalità visto il grande afflusso di persone .