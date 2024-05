SI URTANO AL CASELLO AUTOSTRADALE E FINISCE A CAZZOTTI

Scene da far west all'uscita Atri-Pineto della A 14 dove per una lite da casello, due automobilisti sono venuti alle mani. Scene davvero da film di quarta serie, con i due che si sono toccati mentre imboccavano la stessa corsia e subito dopo scese dalle auto, hanno cominciato a litigare prima, e a picchiarsi poi davanti agli sguardi stupiti di tutti gli altri automobilisti in entrata ed in uscita. Pur senza gravi conseguenze, nè danni alle auto, l'incidente ha preteso l'intervento dei sanitari del 118 per controllare la situazione, e soprattutto, separare i due litiganti.