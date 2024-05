TORNA A TORTORETO LA FIERA DELL'AGRICOLTURA

La Fiera dell'Agricoltura di Tortoreto, l'immancabile appuntamento con il mondo rurale,

ritorna per la sua quinta edizione da giovedì 23 a domenica 26 maggio. Promossa

dall'Amministrazione Comunale di Tortoreto in collaborazione con GAL Terreverdi

Teramane, la manifestazione si svolgerà come per gli anni scorsi nel piazzale antistadio

di Via Napoli a Tortoreto Lido.

Quest'anno la fiera porta grandi novità e un format rinnovato, centrato sul tema della

sostenibilità ambientale, del cibo sano e del distretto rurale di qualità. Gli stand espositivi

saranno aperti tutti i giorni dalle 9 alle 21, offrendo ai visitatori un'ampia gamma di

prodotti e innovazioni del settore agricolo.

Venerdì 24 maggio alle ore 17, presso il Palatenda all'interno dell'area espositiva, si terrà

il Convegno sul progetto "Terràmane: il distretto rurale delle colline verdi d’Abruzzo"

promosso da GAL Terreverdi Teramane e condotto da Fabrizio Luciani. Questo

appuntamento rappresenta un'importante occasione per discutere delle potenzialità del

territorio e delle nuove sfide per lo sviluppo rurale.

Numerosi momenti di intrattenimento e approfondimento arricchiranno il programma

della fiera. Tra questi, la Masterclass di Fabrizio Di Bonaventura, Sommelier e Docente

FIS, che guiderà una degustazione tecnica di cinque differenti Montepulciano d’Abruzzo

D.O.C.G. delle Colline Teramane, e la Masterclass del Prof. Marino Giorgetti, Direttore

Tecnico Capo Panel Abruzzo, dedicata all'analisi organolettica dell'olio extra vergine di

oliva.

Non mancheranno due straordinari momenti di Show-cooking a cura dello Chef Santino

Strizzi, noto come "Il RE dei Risotti Creativi", e del Maestro Pasticcere Federico Anzellotti,

Ambasciatore della Cucina Italiana nel mondo.

"La Fiera dell'Agricoltura di Tortoreto è un'opportunità straordinaria per rafforzare il

legame tra tradizione e innovazione, contribuendo allo sviluppo economico e ambientale

della nostra comunità," ha dichiarato Francesco Marconi, Assessore all'Agricoltura del

Comune di Tortoreto. "L'amministrazione comunale persegue da tempo questi obiettivi,

ottenendo da ben 5 anni consecutivi la Certificazione Spighe Verdi della FEE Italia. Questo

evento rappresenta un'occasione unica per valorizzare il nostro territorio e le sue

eccellenze, promuovendo pratiche sostenibili e innovative nel settore agricolo."

Sul tema della sostenibilità, saranno presentati tre progetti di rilevanza: il Progetto

DISCOVER, che mira alla creazione di comunità energetiche rinnovabili su scala locale e

il Progetto "Olio Buono", entrambi in collaborazione con AGENA, l'Agenzia per l'Energia e

l'Ambiente della Provincia di Teramo.

Inoltre, il Comune di Tortoreto presenterà ufficialmente i risultati del Progetto "Tortoreto

Terre in Fiore", un'iniziativa sperimentale volta ad aumentare la fertilità dei terreni e

promuovere la biodiversità territoriale.