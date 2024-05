I LETTORI CI SCRIVONO/ PISTA CICLABILE TERAMO-GIULIANOVA, CHE FINE HA FATTO LA SUA REALIZZAZIONE?

Gentile Direttrice,

a proposito di piste ciclabili che, spesso, sono oggetto di lamentele da parte dei suoi frequentatori, per il modo in cui sono state realizzate e per come sono mantenute (ci si riferisce, ovviamente, a tratti della Ciclovia Adriatica), si desidererebbe conoscere, da chi di competenza, lo stato dell'arte della Ciclovia Giulianova - Teramo per la quale, nel settembre del 2022, veniva annunciato un finanziamento di 400.000 Euro per la sua progettazione esecutiva. Questa pista ciclabile - che dovrebbe, poi, essere prolungata fino a Montorio al Vomano - è un'opera di indubbia grande utilità perché consentirebbe di raggiungere la costa in una quarantina di minuti, senza peraltro affaticarsi troppo Si raccomanda: A lo pedalar agi mesura! Oltre a ciò, indurrebbe - almeno si spera -tanti cicloturisti che trascorrono le loro vacanze al mare o di passaggio, a visitare la nostra città. E infine: perché non valutare l'idea di prolungare quest'opera da Montorio al Vomano sino al Santuario di San Gabriele, così da realizzare una "Santa" Ciclovia Mare-Monti che - probabilmente - uguali non ha, anche perché il Gran Sasso - non dimentichiamolo - più che una catena montuosa appenninica è una catena montuosa "alpina".

Cordialità

Domenico Crocetti