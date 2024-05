VIDEO / LA DENUNCIA / VERZILLI: “LE GABBIE DEL COMUNE PER CATTURARE I CINGHIALI SONO ILLEGALI…”

“Le gabbie per i cinghiali decise dal Comune di Teramo sono illegali”. Così le giudica Ivan Verzilli, ex consigliere comunale, coordinatore della Lista Teramo Protagonista, che sostenne la candidatura a Sindaca di Maria Cristina Marroni. Secondo Verzilli, le azioni messe in campo dal Comune nel contrasto ai cinghiali sono sbagliate e improduttive di reali benefici. Altre dovrebbero essere le iniziative, come spiega nell’intervista…