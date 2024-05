RISCHIANO DI CADERE TEGOLE E MATTONI DA UN TETTO, TRANSENNATO LARGO MELATINI

Un piccolo cedimento di una porzione di muratura di un sotto tetto di Palazzo Cameli - adiacente a Palazzo Melatino e di proprieta’ della Fondazione Tercas - è stato oggetto, questa mattina, di un sopralluogo dei Vigili del Fuoco che hanno stabilito una temporanea chiusura della via per motivi di sicurezza, con un tratto transennato E’ quindi intervenuto l’Ufficio Tecnico del Comune, con l'assessore Sbraccia, che ha provveduto a delimitare la zona di pericolo e a riavviare la circolazione delle auto. L’immobile, oggetto del sopralluogo, è stato acquistato oltre dieci anni fa dalla Fondazione Tercas per destinarlo al perseguimento delle proprie attività istituzionali ed un progetto per la sua ristrutturazione complessiva è stato avviato da tempo; i lavori dovrebbero iniziare, presumibilmente, entro il corrente anno.