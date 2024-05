VIDEO/ L'AERONAUTICA MILITARE RINGRAZIA GIULIANOVA CON UN FILMATO SPETTACOLARE DELLE FRECCE TRICOLORI

"Un dipinto Tricolore a Giulianova. Ieri il vostro calore e il vostro entusiasmo sono stati l’energia che ha alimentato le manovre acrobatiche delle Frecce Tricolori. Grazie Giulianova, ci hai accolto con un fortissimo calore. Quello di ieri è stato un pomeriggio con gli occhi rivolti al cielo: sulle note dell'Inno di Mameli, il tricolore è stato sventolato da un elicottero HH-139 del 15° Stormo che successivamente ha effettuato una dimostrazione di soccorso in mare. Infine, non potevano mancare le Frecce Tricolori con le loro manovre acrobatiche. Oltre alle esibizioni in volo degli assetti dell’Aeronautica Militare, la Forza Armata era presente con uno spazio espositivo dove tutti gli appassionati e i curiosi presenti hanno potuto provare anche l'ebrezza del volo con il simulatore ludico e non solo", si legge nello spazio dell'aeronautica militare su Instagram.

Prossimo appuntamento sarà a L'Aquila il 26 maggio.





GUARDA QUI IL VIDEO REGISTRATO A GIULIANOVA