MORTO L'EX SINDACO E CONSIGLIERE REGIONALE GIOVANNI DI GIOVANNANTONIO

Giovanni si è sempre contraddistinto nel suo agire politico e professionale per l'impegno verso gli altri, verso gli ultimi. Ha contribuito, da protagonista, allo sviluppo della provincia di Teramo e di tutto l'Abruzzo in un periodo storico e politico nel quale le idee e le scelte in settori strategici come la sanità o le infrastrutture hanno segnato notevoli miglioramenti.

Vogliamo ricordarlo con affetto e stima.

Le nostre condoglianze arrivino alla famiglia del Dott. Di Giovannantonio ed alla figlia Fatima in particolare, dirigente del PD e portavoce delle Donne Democratiche teramane, alla quale, in questo doloroso momento ci stringiamo con affetto.

Il Segretario regionale

Daniele Marinelli

Il Segretario provinciale

Piergiorgio Possenti





“A nome mio e di tutta l’Assemblea legislativa esprimo cordoglio per la scomparsa dell’ex consigliere regionale Giovanni Di Giovannantonio. Medico chirurgo e per lungo tempo sindaco del Comune di Notaresco (TE), è stato eletto in Consiglio regionale per due legislature, ricoprendo ininterrottamente il mandato dal 1975 al 1985. Nel corso della sua vita Di Giovannantonio si è sempre speso con dedizione per la collettività e il suo territorio dando sempre un contributo autorevole e incisivo. Rivolgo un pensiero e le mie più sentite condoglianze alla famiglia”. Così il presidente del Consiglio regionale dell'Abruzzo, Lorenzo Sospiri

La comunità del Partito Democratico esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Giovanni Di Giovannantonio, già Sindaco, amministratore del comune di Notaresco fino al '93 e Consigliere Regionale del PCI per un decennio fino al 1985.