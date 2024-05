ARRESTATI CON 1,2 KG DI COCAINA PRONTA PER LO SPACCIO

| Carabinieri della Compagnia di Alba Adriatica hanno proceduto al sequestro di oltre 1,2 kg di cocaina compressivi e 5.500 Euro in contanti al termine di un'operazione che ha portato all'arresto di due extracomunitari, di 33 e 29 anni, domiciliati in San Benedetto del Tronto, già noti alle Forze dell'Ordine per numerosi precedenti di polizia. In una successiva perquisizione a Colonnella, su un terreno incolto, ha consentito di rinvenire altri 100 grammi di cocaina, suddivisi in 200 bustine termo-sigillate