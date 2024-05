NUMERI CIVICI E NOMI DELLE STRADE, TORTORETO AVVIA UN PROGETTO DI "SISTEMAZIONE"





L’Amministrazione Comunale di Tortoreto, guidata dal Sindaco Domenico Piccioni, ha avviato un importante intervento di perfezionamento dei numeri civici con indicazione della nomenclatura delle vie, che riguarderà tutto il territorio.

Il progetto, realizzato su iniziativa dell’Assessore all’Anagrafe e Stato Civile Loretta Ciaffoni, mira a risolvere la problematica legata all’assenza dell’indicazione della via nella numerazione civica. In questi giorni gli operai incaricati, riconoscibili mediante un tesserino vidimato dall’Ente, aggiungeranno un listello riportante la via, al di sotto del numero civico.

Durante tali operazioni, verrà anche effettuata una ricognizione di tutti gli ingressi non censiti, al fine di perfezionare ulteriormente la numerazione cittadina.

Con questo progetto siamo lieti di risolvere una problematica annosa, dotando tutti gli immobili del Comune di Tortoreto dell’indicazione della via presso la quale si trovano – commenta l’Assessore Loretta Ciaffoni - Si tratta di una progettualità fortemente voluta da tutta l’Amministrazione, che interesserà l’intero territorio cittadino.

L’intervento avrà un costo complessivo di 31.718 € e riguarderà tutte le unità immobiliari con ingresso indipendente (abitazioni, uffici, attività commerciali, laboratori, garage, ecc.) che hanno accesso diretto dalla pubblica area di circolazione.