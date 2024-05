I LETTORI CI SCRIVONO / “ A FONTE BAIANO SIAMO INVASI DAI TOPI, MA NESSUNO CI ASCOLTA”

Scrivo a voi Certastampa.it con la speranza che ci aiutate a risolvere questo problema dei ratti in zona Fonte Baiano in Via Alessio Tulli siamo esausti, è già stata fatta una segnalazione, ma come accade nelle maggior parte delle volte non è stata presa in considerazione, silenzio tomba. Non è possibile e normale che siamo privi di tenere le porte o le finestre aperte soprattutto ora che arriva il caldo perché dobbiamo avere paura che questi animali entrino nelle nostre case. Specifico che questo ratto nella foto nessuno lo ha ucciso e nessuno ha messo qualche veleno. Grazie.

Stefania Di Patrizio