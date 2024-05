VIDEO / IL BRAGA AL GALA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI...ANCHE CON UN OMAGGIO ALL'ABRUZZO



Torna a varcare la soglia di Montecitorio il Conservatorio Gaetano Braga per il Gran Galà del 27 maggio.

Alle ore 16:00 la Sala della Regina risuonerà della sinfonia poliedrica e polistrumentistiva degli artisti in erba o piú esperti che fanno capo alla scuola.

"È un riconoscimento al merito" chiosa come di consueto il Presidente Prof. Lino Befacchia

"Tanti sono i chiamati, pochi gli eletti. Noi ci sentiamo davvero eletti."

A illustrare il programma, invece, il direttore Federico Paci "Ad accompagnare l'esibizione sarà un'orchestra d'archi alla quale si aggiungeranno, di volta in volta, gli altri componenti in un excursus musicale che raccoglie generi ed epoche diverse, con un tributo all'Abruzzo."

Il momento sarà intervallato da interventi instituzionali.



EdG