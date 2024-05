IL PREMIO BORSELLINO RICORDA LA STRAGE DI CAPACI IN 8 CITTA’

Anche quest’annoil Premio Paolo Borsellino organizza il 23 maggio, delle iniziative culturali - educative in occasione delle celebrazioni del XXXII anniversario delle stragi di Capaci e di via D’Amelio in cui persero la vita i giudici Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e Paolo Borsellino e gli otto agenti delle loro scorte, Agostino Catalano, Walter Eddie Cosina, Rocco Dicillo, Vincenzo Li Muli, Emanuela Loi, Antonio Montinaro, Vito Schifani, Claudio Traina.

L’iniziativa “Palermo chiama l’Abruzzo risponde” è a nostro avviso una iniziativa necessaria perché la memoria porta frutto solo se tramandata, se vive nel presente delle nuove generazioni, nel suo valore di esempio, di eredità da custodire, se diventa testimonianza, se sentiamo questa data come nostra costruendo un percorso di legalità in tutte le scuole abruzzesi.

Il premio Borsellino organizza per giovediil 23 MAGGIO:

PESCARA ore 10,00 / 24,00 con interventi delle autorità locali, la testimonianza di Dario Falvo, oggi commissario a Rimini già membro della scorta di Falcone, le “buone pratiche “degli istituti scolastici di Pescara e il concerto della “Prendila cos’” la migliore cover band di Battisti tutto in diretta streaming sul sito www.premioborsellino.it oppure su facebook su Radio Cerrano web;

L’AQUILA ore 10,30 con interventi del Sindaco Pierluigi Biondi e del Procuratore David Mancini , la testimonianza di Nicola Catanese caposcorta di Paolo Borsellino e proiezione in anteprima nazionale del docufilm “Io devo continuare” terza parte del memories “I ragazzi delle scorte”

TERAMO ore 9,30 al liceo classico e 10,30 all’istituto “Alessandrini” con gli interventi del Prefeto Fabrizio Stelo e del Questore Carmine Soriente e proiezione in anteprima nazionale del docufilm “Io devo continuare” terza parte del memories “I ragazzi delle scorte”

MONTESILVANO ore 21,00 al Pala Dean Martin con il concerto piano solo “Per Giovanni e Paolo” con musiche della famosa pianista Gabriella Castiglione

Il Premio inoltre organizza il giorno venerdi 24 MAGGIO :

TORTORETO ore 11,00 largo Sirena – lungomare “i 400 passi- gemellaggio della legalità” tra i Comuni e le scuole di TORTORETO, ALBA ADRIATICA e MARTINSICURO con la presenza dei Sindaci e le Dirigenti scolastiche dei tre comuni . Alle ore 11,30 la dottoressa Daniela Di Maggio donerà ai 3Sindaci “l’albero Giògiò” contro la violenza minorile

PINETO ore 16,30 intitolazione dell’aula musicale del Comprensivo “Giovanni XXIII “ al giovane musicista Giovanbattista “Giogiò” Cutolo diventato simbolo del contrasto contro la violenza minorile e contro il bullismo a cui si ispira anche la nuova legge approvata il 15 maggio . Interverrà la madre Daniela Di Maggio