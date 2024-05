EX TABACCAIO SPARA DALLA FINESTRA E COLPISCE UN CONSIGLIERE PROVINCIALE

Momenti di paura a Nereto, dove un uomo si è messo a sparare con una pistola a piombini verso la strada, colpendo alla coscia il consigliere provinciale Luciano Giansante, che era di passaggio. L’uomo si è poi chiuso in casa, in via Dante Alighieri al civico 11, barricandosi fino a quando un negoziatore dei Carabinieri lo ha calmato e convinto a consegnarsi, ma che ha chiesto e ottenuto di farsi arrestare solo dagli agenti di polizia, che hanno provveduto e lo hanno portato in Questura. Si tratta di Alberto Garzarelli (nella foto), un 56enne di Nereto, ex tabaccaio, che negli ultimi tempi aveva spesso manifestato sui social i segni della sua insofferenza verso tutta una serie di persone e istruzioni. Il consigliere provinciale sta bene, ha una prognosi di 5 giorni. Per domani è stata annunciata una conferenza stampa in Questura congiunta con i carabinieri per ulteriori particolari, per capire ad esempio dove l'uomo abbia preso la pistola e come mai sia andato in escandescenza colpendo, per un puro caso, il consigliere comunale di Martinsicuro e consigliere provinciale a Teramo.