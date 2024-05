SARÀ IL PARCO DELLA SCIENZA IL TEATRO PROVVISORIO DI TERAMO

Sarà il Parco della Scienza, il teatro provvisorio di Teramo. Martedì prossimo il progettista, ovvero il direttore dell’allestimento scenico della Scala di Milano, rimetterà un progetto di sistemazione dell’auditorium, con una spesa, ma si tratta dj una previsione di massima, di circa 500mila euro. Il teatro provvisorio avrà 500 posti, e una volta finita l’emergenza, resterà come spazio per le attività culturali. Ad annunciarlo, è stato l’assessore Filipponi, precisando che l’intenzione del Comune è quella di usare l’auditorium per un solo anno, in attesa che sia pronto il teatro in struttura metallica, che sarà realizzato, con un project, alle spalle del santuario di Madonna delle Grazie.